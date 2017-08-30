門把不轉4次有人會死？ 強迫症患者：我害怕奇數

紐西蘭的莫拉在10歲時罹患強迫症（Obsessive-Compulsive Disorder，OCD），這個病讓她生活從此變了調。莫拉曾揚言門把必須轉四次，如果沒有轉到4次就有人會死！（圖擷取自YouTube）

2017-08-30 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕「門把不轉4次，我或我的愛人會死！」紐西蘭一名22歲女子莫拉（Genevieve Mora）罹患強迫症，其對她的生命造成了嚴重的影響，甚至出現厭食的症狀。

《每日郵報》報導，來自紐西蘭的莫拉在10歲時罹患強迫症（Obsessive-Compulsive Disorder，OCD），這個病讓她生活從此變了調。莫拉曾揚言門把必須轉四次，如果沒有轉到4次就有人會死，「我害怕奇數！」莫拉表示，她很難解釋這種情況，事情要做到覺得「完全正確」後，才能停止。14歲時，莫拉的強迫症況惡化，強迫症間接導致飲食的失調，甚而罹患了厭食症，她一度瘦到只有48公斤。

如今，莫拉戰勝病魔，有感而發「飲食失調是一場非常艱苦的戰鬥。」她呼籲大家不要陷入「卡路里的迷思」，要好好珍惜能吃東西的時刻，她也與朋友發起「希望之聲」（Voices of Hope）活動，希望能幫助那些對抗心理疾病的眾人，以自身的例子鼓勵他們勇敢面對，也強調這並非一件「羞恥的事」。

莫拉逐漸奪回自己身體的「主控權」，奔向自由的生活。