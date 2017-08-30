就是愛「搗彈」？金正恩：嚇死日本就是爽

金正恩表示，發射飛彈讓日本嚇個驚慌失措讓他非常開心。（法新社）

2017-08-30 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於昨（29）日清晨發射飛彈，造成日本極大恐慌，而北韓國營媒體也在今（30）日指出，昨日清晨進行的正是中距離彈道飛彈「火星12型」的發射訓練，同時轉述了金正恩的話，金正恩表示，他「持續注視著美國的言行舉止」，並評論昨日的飛彈試射是「讓日本嚇得驚慌失措，報了我長年來的心頭大恨」。

據《NHK》報導，北韓在昨日於首都平壤的郊區的順安附近發射彈道飛彈，通過北海道上空，並落在距離襟裳岬的東方約1180公里處的海上。北韓官媒《勞動新聞》今日也指出，「火星12型」是在金正恩的視察下發射，同時刊出了火箭升空的照片，表示這是為了對抗美韓共同軍演所採取的措施。

文中也轉述了金正恩的話，文章指出，金正恩在發射結束後表示：「這個發射訓練只是為了牽制敵人關島基地的前奏曲。未來將會頻繁進行以太平洋為目標的彈道飛彈發射訓練」、「我們會注視著美國的言行舉止，並憑此決定未來的行動」。

而昨日正好是「日韓合併條約」的第107年紀念日，條約在1910年8月22日被簽訂，29日公告，條約中明訂朝鮮的主權割讓給日本，大韓帝國正式滅亡。而金正恩也表示：「作戰讓日本嚇得驚慌失措，報了我長年來的心頭大恨」，挑釁意味十分濃厚。