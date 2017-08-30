稱德州風災是票投川普的「天罰」美教授被校方解雇

美國一名教授推特上稱德州人去年總統大選時支持川普，所以被颶風重創是「天罰」，遭到所任職的大學解雇。（美聯社）

2017-08-30 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕颶風哈維（Harvey）侵襲美國德州，全美第4大城休士頓遭遇嚴重洪患，但有一名教授推特上稱德州人去年總統大選時支持川普，所以被颶風重創是「天罰」，遭到所任職的大學解雇。

綜合美國媒體報導，佛羅里達州坦帕大學（University of Tampa）的社會學教授斯托里（Kenneth Storey）27日在個人推特上表示，德州風災慘重，全都是因為去年把票投給川普的「因果報應」（Karma），甚至還說佛州若有人投給川普，也要「一視同仁」，此番言論立刻引起爭議。

爭議言論發酵後，斯托里急刪文並表示，非常後悔先前的發文，聲稱自己從不想要任何人發生不幸，盼所有受災戶都能盡快復原，他只是想表達政府否認氣候變化科學及減少相關組織預算，才有這狀況出現。

不過坦帕大學校方在當地時間29日發表聲明譴責，強調該教授的言論不代表本校立場，強調身為佛州人非常理解熱帶氣旋所帶來的破壞及痛苦，並立刻解雇斯托里。

去年美國總統大選，川普在德州獲得53%的選票，順利取得38張選舉人票。