哈維颶風洪災頻傳 火蟻竟罕見「造船渡水」恐釀生態浩劫

與其他穴棲、地棲型生物不同，紅火蟻熱愛洪水，還會建造「船隻」漂於水面，將該族群的勢力範圍拓展到更多土地上。（擷取自推特）

2017-08-30 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕移動緩慢的四級颶風哈維挾帶龐大雨量，造成美國德州各地均發生了嚴重水患。災區民眾觀察到，竟有紅火蟻建造了載有女王及幼蟲的「小船」，藉著水力將子民們傳播到更遠的地區，對此，專家憂心表示，這種遷移方式恐造成更嚴重的生態災害。

綜合外媒報導，這場「千年一遇」的嚴重水患釀成的災禍可能遠超出人們預期，在德州各地，已有無數漂浮於洪水上的「火蟻船」被民眾目擊。這些紅火蟻透過複雜的機制，靠著水的表面張力建立起浮於水面的「筏子」，載著負責生產的女王及卵、蛹等階段的幼蟲，隨著水流將牠們的「殖民腳步」踏到更多土地上。

任職於德州大學奧斯汀分校的昆蟲學家外歐德（Alex Wild）博士驚訝地表示，在他研究螞蟻的生涯中，從未看過任何類似這樣的東西，「不過，這完全合乎邏輯，牠們（火蟻）實際上很愛洪水」他說，「不過這次火蟻船的規模之大、範圍之廣，仍讓我感到不可思議」。

路易斯安那州立大學的昆蟲學家布伊（Linda Bui）稍早指出，許多救災人員與撤離的居民身上已被觀察到受叮咬的痕跡，嚴重一點的還引起了皮疹。她說，上述傷口常出現在患者雙腿及腰部等部位，原本研究團隊百思不解其成因，現在才知道是被漂於水面的火蟻叮咬。

布伊隨後針對這些乘船火蟻的毒液進行調查，發現在藉著洪水傳播時，這些紅火蟻會在體內儲備更高劑量的毒液，攻擊性也較強。她因而發出警告說，淹水將使牠們更具侵略性及危險性，呼籲民眾在颶風離去後，重建家園時應謹慎面對這些乘船而來，惡名昭彰的侵略者。

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