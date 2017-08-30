怪我囉！外界質疑失去對北韓影響力？中國：制裁有用嗎？

中國外交部發言人華春瑩要外界思考，制裁真的有用嗎？（資料圖 中央社）

2017-08-30 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於昨（29）日清晨發射飛彈，飛過日本上空並墜落於太平洋，使朝鮮半島局勢再度升溫，聯合國安理會也於今（30）早召開緊急會議，各國對於北韓此舉強烈譴責。然而，中國外交部在昨日的例行記者會中只表示「反對北韓違反安理會決議」，同時指出安理會已經提出許多制裁、美韓軍演也舉行過多次，然而真的有用嗎？

中國外交部發言人華春瑩在昨日的例行記者會中接受記者提問，被問到若是美日將加強施壓，中國是否跟進？對此華春瑩表示，僅靠施壓制裁不能解決問題，「美韓舉行了一輪又一輪的聯合軍演，施加了越來越大、不斷升級的軍事壓力，他們覺得自己是更加安全了呢？還是沒有？」、「經過多輪的惡性循環後，他們覺得離和平解決朝鮮半島核問題的大門是更近了呢？還是更遠了呢？」。呼籲各國理性克制，以對話尋找方案。

但這也被記者質疑，中國多次要各國「冷靜克制」，但北韓依然故我，「中國在朝核問題上是否已經失去影響力？」。對此華春瑩表示，朝鮮半島問題的癥結在美國、南韓與北韓之間的矛盾，而中國不斷呼籲大家要克制冷靜並對話，但當事國卻不斷軍演、升級軍事壓力，另一邊又不斷發射導彈，「你認為該批評誰？誰該付出更多努力？」

而此次北韓發射的導彈確實飛過了日本的人口稠密區域，記者詢問中國是否應特別譴責？對此，華春瑩表示安理會決議對發射飛彈有「明確規定」，而中國反對北韓「違反規定」，表示目前局勢是「迫近危機的臨界點」，呼籲各方展開和談。