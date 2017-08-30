上傳4個月懷孕照 大肚嫩媽：「轉發沒破4000就墮胎」遭撻伐！

一名年輕的媽媽在推特上表示如果沒有達到4000個目標的轉發，將會把肚子裡的小生命從世上移除，此舉引起眾人撻伐。這則轉貼數已經超過4000來到10000，或許真的達成她所要的「目標」。（圖擷自Saipanting推特）

2017-08-30 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕有些人沉迷於網路，對於「按讚數」相當渴望，甚至使用激進的方法，去獲得眾人關注。有名女網友「Saipanting」日前在推特（Twitter）上，貼上自己一張大肚子的照片，寫道「懷孕4個月，沒有4000個轉發，我就去墮胎！」

綜合媒體報導，一名年輕的媽媽在推特上表示如果沒有達到4000個目標的轉發，將會把肚子裡的小生命從世上移除，此舉引起眾人撻伐，有網友在底下表示「為了留言鎂光燈而活？可悲」、「像這樣的事情使整個世界變得更糟糕！」、「兒子很可憐！」、「這是現代青少年對於自我的迷惘？」然而也有熱心的網友表示，也許Saipanting需要家扶團體的幫助。

一名自稱是胎兒父親的網友「King Nathan VI」在底下留言，「你不告訴我腹中胎兒是否是我的孩子，反而在推特上說這些廢話？」Saipanting也表示，「他X的，這就是我跟你要錢，你在推特把我封鎖的結果。」

眼看事件越發嚴重，越來越多人在底下發表「憤怒」的留言，Saipanting也趕緊止火，表示「這只是一個玩笑，推特的網友怎麼能那麼認真？」

這則轉貼數已經超過4000來到10000，或許真的達成她所要的「目標」。