世大運場下超鹹濕！ 週刊爆選手約砲內幕...

林口區世大運選手村周邊，夜晚比白天更熱鬧。（資料照，記者賴筱桐攝）

2017-08-30 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕世大運熱血競技，場下火熱程度也不輸賽場，有週刊爆料指出，世大運選手村旁的「林口社區運動公園」竟成為各國選手的約會聖地，許多選手在公園內當街「中西交換體液」喇舌戲碼，也有許多選手透過交友軟體約砲，甚至想花錢與台女性交。

日前PTT有台女自稱用交友軟體與法國擊劍選手約砲，一夜兩次引發網友議論。根據《周刊王》報導，世大運選手村的林口社區運動公園已成為台女與鮮肉選手的聚集聖地，日前新北市府在該地舉辦嘉年華會，許多台女蜂擁而上，當中不少人在樹叢裡熱吻。

報導指出，在選手村和運動公園一帶的文化二路、仁愛路等也不時可見洋男與台女的出沒，甚至有女子不顧民眾眼光，當街胸貼胸將鮮肉選手熊抱，最後甚至忍不住激吻。

此外，各國選手最愛用「Tinder」交友軟體約砲，有2女子向週刊透露，至少有5位外籍鮮肉選手和他們約砲，甚至有人表明願意花800到1000元買春，讓她們感到頗不舒服，不過兩女都展現地主風度，仍與對方聊聊才離線。

世大運執委會發言人楊景棠表示，各代表團選手都代表自己國家，行為必須自我要求，但這只是場邊花絮，焦點要放在賽場上。