研究：低脂飲食不利中低收入國人健康

2017-08-30 00:14

〔中央社〕研究人員今天表示，廣泛宣導減少攝取脂肪的飲食指南可能不利中低收入國家人民的健康，因為他們的飲食已包含過多澱粉類。

歐洲和北美衛生當局建議多吃蔬果，減少攝取高脂食物，聯合國與全球各國也採納這項建議。

然而，研究執筆人說，貧窮國家的人民若減少攝取脂肪，可能攝入更多碳水化合物，例如馬鈴薯、米飯或麵包，因為蔬果價格較高。

加拿大麥馬斯特大學（McMaster University）研究人員、醫學雜誌「刺胳針」（The Lancet ）這項研究的主筆德甘（Mahshid Dehghan）說：「當前聚焦宣導低脂飲食，忽略了在中低收入國家人民飲食中，碳水化合物所占比例非常高的事實，這似乎與健康情況惡化有關。」

與此同時，刊登在「刺胳針」的另一項研究說，獲世界衛生組織（WHO）支持的富有國家飲食指南，應把每天5份蔬果安全地減至較可負擔的3份蔬果。

德甘和同僚細究來自6大洲18國共13萬5000人的健康數據，這些自願接受調查者的年齡介於35至70歲，研究人員追蹤他們長達7年半。

研究發現，碳水化合物攝取量達每日能源所需的3/4或以上者，在追蹤期間死亡的風險比攝取較少澱粉類食物者（碳水化合物攝取量為每日能源所需的46%或以下）高出28%。

令人意外的是，這項研究也挑戰了低脂飲食的建議，結果顯示，高脂飲食者（占每日能源所需的35%）的死亡風險，比低脂飲食者（占每日能源所需的11%）低了23%。

德甘告訴法新社：「與主流看法不同之處在於，飲食增加脂肪攝取量，與死亡風險較低有關。」