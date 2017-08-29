緬政府與羅興亞人衝突加劇 翁山蘇姬：恐怖主義來了

緬甸國務資政翁山蘇姬昨日表示，羅興亞武裝份子是「恐怖份子」。（美聯社）

2017-08-29 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕本月25日緬甸羅興亞武裝份子，在北部若開邦發動大規模攻擊造成104人死亡，緬甸政府軍昨（28）日也還以顏色，戰火波及民宅。緬甸國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）表示，「恐怖主義已經抵達若開邦」，指控羅興亞武裝份子是恐怖份子，不但製造屠殺還雇用娃娃兵。羅興亞武裝份子對此則是予以否認。

綜合媒體報導，本月25日緬甸羅興亞武裝份子，在北部若開邦（Rahkine State）發動大規模攻擊造成104人死亡。28日緬甸政府軍發動反擊，戰火波及當地民宅。外媒指出若開邦的首府茂鐸市（Maungdaw）有許多民宅被燒毀，政府軍也坦承開火，不過軍方表示，槍口瞄準的對象是「叛軍」。翁山蘇姬表示，「恐怖主義已經抵達若開邦」，指控羅興亞武裝份子是恐怖份子。

不過，羅興亞武裝份子不但否認翁山蘇姬的指控，也反指緬甸政府軍和極端佛教徒縱火。近來翁山蘇姬因對包括緬甸政府軍人強暴婦女、濫殺無辜等壓迫羅興亞人事件視若無睹，遭國際間廣泛的批評。

日前國際質疑羅興亞人遭緬甸官方「種族清洗」，聯合國人權事務高級專員辦事處認為緬甸政府已犯下危害人類罪。歐盟外長茉格里尼（Federica Mogherini）也表示支持聯合國派出調查團前往緬甸釐清「種族清洗」一事，不過遭翁山蘇姬強硬拒絕。

近日，翁山蘇姬還聲稱援助羅興亞人的國際團體是在幫助恐怖份子，將兩者與恐怖主義連結起來。羅馬天主教教宗今日宣布11月底將訪問緬甸，預料將再次引起國際對羅興亞問題的關注。