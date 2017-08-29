「死神」警長駕到 菲國地方首長自求平安

2017-08-29 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓近期掃毒活動頻繁，有名曾擊斃兩名地方首長，而被封為「死神」的警長，近期總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）調派該警長到怡朗市，市長表示願與他合作掃毒，並祈求上帝自己與家人的安全。

綜合媒體報導，菲國總統杜特蒂昨（28）日發表演說，宣布調動奧扎米士市（Ozamiz）警長艾斯培尼度（Jovie Espenido）到怡朗市（Iloilo）擔任警長。他也指出，怡朗市曾經被稱為最「羞愧」的城市，因當地毒品氾濫，而且市長還包庇當地毒梟。

怡朗市市長馬比洛格（Jed Patrick Mabilog）表示，將會與新警長密切合作鏟除市內販毒集團的殘黨，並指出「總統的決定「是神的旨意。」，把一切交付給上帝，自己與家人都會受到保護的。」

艾斯培尼度曾派駐2個地方，這兩地的首長與其家人都在掃毒行動中喪生，部分地方官員視他如「死神」。

2016年11月時艾斯培尼度擔任阿爾布維拉鎮（Albuera）的警長，當時突襲鎮上監獄，涉毒被囚的鎮長艾斯皮諾薩（Rolando Espinosa Sr.），因持槍襲警遭到擊斃。隨後，艾斯培尼度調派到奧扎米士市，今年7月警方掃毒突襲市長官邸，市長夫婦及另14人，因開槍拒捕遭到擊斃。

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