北韓射彈飛越領空 日人憤怒：好想打下來！

日本政府立即對於北韓發表譴責，卻無法安撫國民，甚至挨批：「每次都在那邊『譴責』。」（彭博）

2017-08-29 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於今（29）晨朝日本發射飛彈，飛越日本領空後墜落於太平洋，日本政府立刻對民眾發送避難訊息，要求民眾躲到堅固的建築物下，雖然有驚無險，但日本民眾也感到不能再放任北韓的威脅。

據《讀賣新聞》報導，日本政府在偵測到北韓發射飛彈後，立刻使用全國即時警報系統「J alert」與官方線路「Em-Net」，向各公家單位與居民發送避難警報，同時確認飛機、船隻未遭到空投物攻擊。當下自衛隊判斷飛彈並不會落於日本領土內，且若貿然擊落飛彈，殘骸恐波及市民，因此，第一時間未攔截。

而官房長官菅義偉則公開嚴厲斥責北韓：「完全無法容忍（北韓）發射飛彈，會盡快檢討包含安理會在內的對北韓政策」，而日本首相安倍晉三與美國總統川普也立即通話，一致認同要再提高對北韓的制裁。另外，聯合國安理會也將在紐約時間29日下午5點召開緊急會議，對於北韓這次造成的風波進行懲處。

不過，日本民眾對於北韓則感到忍無可忍，有網友說：「好想試試看攔截系統」、「好想打下來」、「（政府）盡情幹吧」。有人則對於政府的官腔與危機處理有怨言：「每次都在那邊『譴責』，（政府）危機感太鈍了」、「到底是根據什麼樣的判斷才不攔截？希望政府好好說明」、「等到出人命就太遲了，希望政府能銘記在心」、「這次到最後也只會『強烈抗議』就結束的日本政府，大概到出人命為止都是這種態度吧？」、「又要舔川普了嗎？」

另外，許多人也認真討論今後到底該如何處理北韓問題：「雖然許多人都反戰，但是就這樣放任北韓任意妄為而不還以顏色的話，真的有釀災的可能，重要的是快點下決策，等到核彈掉在日本就太遲了」、「即使是朝美國關島攻擊也還是會飛越日本，對於日本來說危險性是相同的。不過對於美國而言畢竟不是打本土，搞不好一點危機感也沒有，不能再靠美國了，日本得認真開始思考國防戰略。」