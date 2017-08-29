導彈警報到掠過領空僅4分鐘 日民批：簡直像死亡宣判

日本民眾對於深受北韓導彈威脅時，國家全國瞬時警報系統「J-ALERT」竟然還延遲放送一事感到非常不滿。（路透）

2017-08-29 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕北韓29日清晨上午5點58分，從平壤朝東部海域試射彈道飛彈，穿越日本領空後落入北海道襟裳岬以東1180公里的太平洋海域，日本全國瞬時警報系統「J-ALERT」於6點02分向北海道、東北地區共12個道縣發出通知，要民眾緊急避難，短短4分鐘內導彈就經過北海道上空，直到8分鐘之後，才又發布第2次緊急通知。日民批因「J-ALERT」系統延遲通知，導致居民僅有12分鐘的時間可以避難，若導彈目標直接對準北海道，那不用等到第2次警報，日本馬上就會被炸出一個大洞，造成的死傷更是不敢想像，怒控安倍政府辦事不力。

綜合外媒報導，當地居民收到「J-ALERT」第一次警報通知到導彈掠過日本領空僅4分鐘能夠避難，一名青森縣85歲的老婆婆Kimi Makanae在接到訊息時，馬上簡單整理行囊出門避難，但她一出門就感到迷失，因為「她根本不知道哪裡可以避難」。

而北海道襟裳町7所初中、高中的無線應急通知系統延遲了將近30分鐘至2小時才陸續響起，目前政府正在努力找出該區的系統瑕疵。

不少日本民眾不滿首相安倍晉三表示：「從導彈發射之後就已完全掌握其動態」，但J-ALERT警報通知卻延遲放送，而且絕大多數的日本人「根本不知道哪裡可以安全避難」，對日本政府的宣導還有警報系統都打上了一個大大的問號，諷刺J-ALERT的警報聲根本就是死亡宣判。