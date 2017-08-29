劉曉波七七忌日 傳有數名異議人士遭警告禁止祭拜

劉曉波七七忌日，傳有中國異議人士遭警告禁止祭拜。（彭博）

2017-08-29 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕諾貝爾和平獎得主劉曉波七七四十九天的忌日就在明天，劉霞的親屬卻表示劉霞尚未返回北京家中，可能無法在家祭拜，且有6名異議人士遭警告不得祭拜劉曉波。

自劉曉波因肝癌病逝後，陸續有中國異議人士因舉辦或悼念遭中國官方拘捕的消息傳出，且在7月15日火化及海葬之後，妻子劉霞的行蹤一直沒有明確的消息。

明天（30日）是劉曉波七七四十九天的忌日，依照中國傳統，在「頭七」及「七七」時，親屬會隆重祭拜，但「中國人權民運信息中心」官網稍早公布，劉霞親屬表示，劉霞仍未回到北京的家中，很可能不能在家祭拜劉曉波，另外，中國已有6名異議人士被中國國內安全保衛人員（國保）警告不要在「七七」拜祭劉曉波。

「中國人權民運信息中心」是由逃到香港的六四天安門學運學生領袖盧四清成立，長期對外發布中國大陸民運訊息。

另外，劉曉波離世後，中國異議人士因舉辦或悼念遭中國官方拘捕的消息頻傳，之前參與劉曉波紀念詩選編纂的廣州詩人浪子（本名吳明良）8月18日傳出遭當地警方逮捕，而廣東維權人士衛小兵等多名異議人士7月19日在廣東海邊舉辦劉曉波頭七追悼活動，幾天後也遭當地執法人員帶走。