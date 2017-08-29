日本天氣警報出現「小熊維尼」？網友驚呼：鼻子太傳神

日本氣象廳發布的警報像極了小熊維尼。（合成照，擷取自推特）

2017-08-29 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕日本氣象廳發布的「警報、注意報」類似我國氣象局的天氣警特報，會在地圖上以顏色填滿區塊，來標註地區與警戒、災情程度。不過，有網友發現，當地25日發布的氣象警報像極了卡通人物「小熊維尼」，圖片經上傳推特後引發轟動，還有人發揮創意畫了圖來對照，獲許多網友轉推。

日本秋田縣於上週5（25日）下午3時許發布了氣象警報，這張象徵著災情，本應被嚴肅看待的警報圖，竟成了網友們競相Kuso的素材。原來是因為圖上被宣布警戒與注意的地區，氣象廳使用了紅、黃2色來區分程度，正好跟小熊維尼的配色一模一樣，而地圖上的溪流、湖泊，都與小熊維尼的眉、眼與大鼻子如出一轍，讓許多網友又驚又喜，紛紛轉推該文。

隨著時間推移，氣象廳發布警報的地區也逐漸增加，讓牠的動作也隨之改變，網友們紛紛找來相對應的維尼圖，有踢腿射門的，也有揮棒準備打擊的，甚至還有抓著東西向前跑動的活潑動作等，這些圖片在推特上獲得瘋狂轉推，也讓不少災區網友們得以苦中作樂看待這次的水災。

對此，網友們紛紛留言說「這巧合太酷了！」、「鼻子是亮點！！那個湖未來可以被稱為『維尼鼻』湖了www」、「原來是維尼啊，我還以為是氣象警報圖呢」、「我說，那個警報還有人在管嗎」、「看到維尼就開心了，誰管它什麼災情呢」。