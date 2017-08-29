一招斃命印度？外媒：水壩是中國的大規模毀滅武器

中國利用水壩控制了中南半島的命脈。（資料圖 法新社）

2017-08-29 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕各國強烈關注中國的新型武器，卻忽略了「水」才是真正的毀滅性武器？據外媒報導指出，中國為了電力近乎瘋狂的修建水壩，光是在湄公河上游就有7座，完全控制了下游東南亞國家的維生命脈，除了造成下游的水文生態改變、乾旱頻傳外，只要一聲令下就能讓水壩洩洪，造成下游國家的極大生命財產損失，堪稱是「大規模毀滅武器」。

中國為何瘋狂修建水壩？控制「亞洲水塔」等同巨大權力

據美媒《國家利益》報導，湄公河、恆河、長江、印度河等重要河川都是自西藏高原發源，由「亞洲水塔」之稱的喜馬拉雅山的雪水而來。而中國為滿足電力需求，已經興建了87000座大壩，超越美國、巴西與加拿大的總和，光是湄公河上游就有7座水壩，而且還要再興建21座，完全控制了中南半島的用水，這造成了下游的乾旱加劇。如去年越南就曾請求中國從湄公河上的雲南大壩洩洪，以緩解下游的嚴重水短缺。

我國智庫「國家政策研究基金會」的高級研究員揭仲對《自由亞洲電台》表示，雖然不認為中國會刻意造成大洪水，但一定被當作施壓用的外交手段，這足以對下游國家造成巨大壓力。另外，在南海爭議上除了當事國越南外，其他各國在該議題上較親近中國，原因之一可能就是若發生乾旱，必須得請中國「放水」來解決旱災。

堪稱一擊必殺？印度學者：中國可利用水壩輕鬆針對印度

據《印度教徒報（The Hindu）》19日報導，印度外交部抗議中國未遵守協議，在汛期與印度分享「布拉馬普特拉河（Brahmaputra River）」和「薩特萊傑河（Satluj River）」的水文數據，而印度必須使用這些數據以發出準確的洪水警報。另外，過去印度也痛批中國水霸無預警洩洪，造成東北地區5萬人無家可歸。

新德里大學冰川學家夏爾馬（Milap Sharma）表示，「除了造成環境問題，西藏這些大壩對於印度來說可能是災難性的存在，除了可能在地震時產生重大影響力，（中共）在戰爭時也可能利用水壩來輕鬆針對整個印度」。而越南的氣候改變研究所副所長李英俊表示：「一座大壩放水將對整個系統造成骨牌效應，造成巨大的破壞。」