美國駐阿富汗使館附近驚傳大爆炸 已知4人死亡

阿富汗首都喀布爾在台灣時間下午2點許發生大爆炸，由於爆炸地點距離美國大使館僅210公尺，引起使館人員緊張。（圖擷自《Khaama》）

2017-08-29 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾在今早10點許（台灣時間下午2點多）發生大爆炸，疑似1名自殺炸彈客引爆炸彈，爆炸地點鄰近美國大使館，至少造成4死，目前尚未有組織宣稱犯案。

綜合媒體報導，阿富汗首都喀布爾在今早10點許（台灣時間下午2點多）發生大爆炸，疑似1名自殺炸彈客在市區的馬蘇德廣場（Massoud Square）旁的一間銀行外引爆，當時有許多安全部隊人員在排隊等待領取薪水，準備迎接即將到來的開齋節，由於爆炸地點距離美國大使館僅210公尺，引起使館人員緊張。

阿富汗衛生部發言人表示目前有1人死亡，還有8名傷者被送進醫院，內政部發言人丹尼什（Najib Danish）則透露已有4人死亡，詳細情況還在調查，死傷人數有可能進一步增加；目前尚未有組織宣稱犯案。

美國總統川普宣布將再繼續增兵後，阿富汗就顯得十分不平靜，上週三（23日）在阿富汗南部赫爾曼德省（Helmand Province）首府拉什卡爾加（Lashkargah），神學士組織發動一起汽車炸彈攻擊，造成5死40餘傷。