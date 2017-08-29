介入佛教、伊斯蘭之爭？ 教宗將前往緬甸反種族清洗

教宗方濟各將預定於11月27日到12月2日造訪緬甸與孟加拉。（資料圖 歐新社）

2017-08-29 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸長期打壓信仰伊斯蘭教的羅興亞人，除了拒絕承認其公民身分，甚至以打擊恐怖主義為由，派遣大批軍隊前往鄰近孟加拉的若開邦進行鎮壓，而羅興亞人於25日反擊，攻擊陸軍基地以及24個派出所，造成至少71人死亡。由於擔心緬甸政府恐犯下種族清洗，梵蒂岡教宗方濟各（Pope Francis）將於11月底前往緬甸，成為第一位造訪緬甸的天主教教宗。

方濟各在2月8日嚴厲批評緬甸政府，指羅興亞人被施加酷刑與被殺害，「就只因為他們要按照他們的文化和他們的穆斯林信仰生活」，並公開聲援羅興亞人：「羅興亞人是好人。他們不是基督徒，但他們是愛好和平的人，他們也是我們的兄弟姐妹。」

據《梵蒂岡廣播電台》報導，梵蒂岡於昨（28）日發表聲明指出，教宗方濟各將於11月27日到12月2日造訪緬甸與孟加拉。而方濟各也在27日為羅興亞人禱告：「近日傳來了我們的弟兄羅興亞人宗教少數群體受迫害的悲慘消息。我要向他們表達我的滿心關懷，讓我們大家祈求上主拯救他們，激勵善心男女幫助他們，賦予他們完整的權利。」

若如預期參訪，方濟各將成為史上第一位造訪緬甸的天主教宗，而孟加拉達卡（Dhaka）教區的總主教德羅薩里奧（Patrick D’Rozario）昨日表示，「不僅是基督徒，還有穆斯林和印度教徒都會歡迎教宗的來訪。」

在緬甸，信仰佛教的人口比例高達9成，但若開邦中信仰伊斯蘭的羅興亞人卻高達4成，他們認為自己早在7世紀就已來到緬甸，但當局認為他們是隨英國殖民政府前來開墾的孟加拉人，因而拒絕承認其公民身分，曾被時代雜誌稱為「佛教恐怖分子」、僧兵領袖阿欣威拉杜（Ashin Wirathu）甚至公開宣示，他將領導緬甸佛教對抗威脅，加上當局的非人道鎮壓，讓緬甸北部的局勢相當不安。