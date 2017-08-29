10歲全能男孩考試NO.1 嫌父母窮「不配擁有他」引熱議

網友在匿名APP「無秘」發文，引起討論。（圖擷取自網路）

2017-08-29 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕10歲男孩成績相當優秀，國際奧林匹克數學競賽、圍棋、滑輪等喜好也出類拔萃，這樣難得的全能，卻嫌父母「不配擁有他這麼好的兒子」，而引起中國網友討論。

中國流傳一則討論文引起中國網友關注，一名網友在APP發文，指出10歲的小姪子很聰明，是全班第一名，英文、圍棋、奧數、滑輪成績都很好，但他居然說，爸媽不配擁有他這麼好的兒子，「父母沒什麼錢，只開得起10幾萬的日產車。同學都拿iPhone 7，他只有兒童手錶。」

網友表示，小姪子的同學告訴小姪子，成績再好也沒用，父母窮鬼，買不起大城市房子，也送不起留學，有錢比成績好重要多了；網友表示，哥哥嫂嫂想生第二胎，小姪子卻回說，這麼窮，「坑了他還想要再坑另一個孩子嗎？再要一個他，就不學習了，反正成績好不如有錢，學得再好父母也是給不起什麼」，這樣的想法也讓網友直呼「現在的小孩思想真的讓人害怕」。

這些話語讓不少人直呼可怕，紛紛表示小孩子的價值念偏差了，還有人認為，「這就是華人教育失敗的典型例子，只看成績，不看品德與親情～」「還不會賺錢，就沒資格大聲」。

網友的姪子嫌父母沒錢。（圖擷取自網路）