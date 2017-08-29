批日本濫用軍事衛星！反捕鯨團體：對抗不了經濟大國

日本長期以「科學研究」名義進行捕鯨。（資料圖 路透）

2017-08-29 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕以破壞、衝撞捕鯨船聞名的反捕鯨團體「海洋守護者協會（Sea Shepherd）」於今（29）日表示，今年將不會再對日本的調查捕鯨船進行妨礙行動，因為日本會使用衛星來偵查海洋守護者協會的船隻，並讓自家的船可以輕易躲過，也語帶諷刺地直言「無法與經濟大國對抗。」

據《法新社》報導，身為協會創辦人的船長保羅．沃森（Paul Watson）今日表示，今年不會再進行抗議活動，他們需要一個與至今為止採用的手段所截然不同的戰略。而保羅在聲名內指出了原因：「日本政府利用衛星即時監控本會的船隻，積極地進行軍事性的偵查，若他們能掌握船隻的位置就能輕鬆躲過我們」、「我們沒辦法與軍用技術對抗。」

另外保羅也表示，日本政府在今年年初曾經表示，正在計畫要以武裝部隊來保護自家的調查捕鯨船，語帶諷刺地表示他們難以與「經濟大國」對抗。

海洋守護者協會極力反對虐殺鯨魚，手段無所不用其極，除了會衝撞捕鯨船，還會派出直升機來恐嚇威脅，長年與日本針鋒相對，也曾批評其教科書歪曲事實。而海洋守護者協會已抗議南極海的捕鯨船長達12年，以其激烈手段吸引了全球矚目。