中印邊境撤軍 印軍參謀長：以後對峙會常常發生

中國國家主席習近平（左）與印度總理莫迪（右）。（美聯社）

2017-08-29 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕印度外交部昨宣布印度與中國雙方達成決議撤軍洞朗，也已獲中國外交部證實，雙方長達2個多月的邊境對峙告一段落，在此時機，印度陸軍參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）卻表示，未來類似中印洞朗邊境對峙的事件還會再增加，這是印度必須擔憂的問題。

綜合外媒報導，拉瓦特表示，中印對峙是「中國試圖改變中印邊界現狀所造成的結果」，雙方邊境的爭議仍會持續存在，是因為雙方對於實際控制線（Line of Actual Control）的認知不同，逾越實際控制線的事情確實經常發生，邊境駐軍之間有時會發生誤會，幸好有協調機制可化解。

拉瓦特指出，中國軍隊在機動性、裝備等方面都有明顯的進步，特別是在西藏高原地區，而當中國在這些地區已強化了實際戰力，印方就不該認為類似洞朗對峙的事件不會再發生，印度軍隊仍需隨時保持警覺心及做好準備。

另外，拉瓦特解釋，中國不斷加強與印度周邊如巴基斯坦、馬爾地夫、斯里蘭卡等國家，原訂於10月進行中印年度聯合演習時程還未確定，這項演習輪流在中印兩國領土上舉行，但絲毫無進展，而這項演習延宕的原因是否與中印邊境對峙有關，拉瓦特回應，「有可能，但我們不確定」。