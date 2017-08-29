14億掉到1千！BBC：台灣紅十字會募款狂減有2原因...

中國四川省九寨溝強震，台灣紅十字會卻只募款到1000元。（資料照，記者王冠仁攝）

2017-08-29 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省九寨溝強震，台灣紅十字會卻只募款到1000元，引起外界熱議，有外媒就針對此現象撰文分析，認為台灣人在此次捐款那麼少的理由，有兩點政治理由。

九寨溝本月8日發生規模7.0強震，造成多人傷亡，台灣紅十字會也接受捐款，不過，紅十字會會長王清峰卻透露，這次募援相當不成功，僅收到1000元的捐款，讓他相當受打擊。

根據《BBC中文網》報導，這次事件有2種政治面向，除了部分台灣人不相信紅十字會，另外一方面，也有人不信任中方在接受捐款後，會把錢真正用在受災戶身上。

報導指出，2008年的汶川大地震，紅十字會募集到14億元；2011年日本大地震，紅十字會卻遭到質疑，募款到的25億，卻有16億未捐出，雖然總會事後解釋，款項是分批捐出，但仍有部分民眾質疑；事實上，從2000年代以後，紅十字會一再被質疑財務不透明，還被民進黨抨擊為「國民黨舊時代的酬庸組織」，民進黨政府日前也決定，要廢除過往的募款專法，但不廢紅十字會。

由於民眾對紅十字會逐漸失去信任，加上對中國捐款是否用在「對的地方」充滿不信任，民眾捐款從過去的10幾億元，急遽銳減成千元；報導也認為，台灣紅十字會未來面臨的不只是信任問題，還有自身公信力的生存危機。