金小胖動作頻繁？ 南韓議員：疑測試美國底線

北韓領導人金正恩動作頻繁，南韓情報部門認為北韓可能已經完成了核子試驗的準備。（資料圖 法新社）

2017-08-29 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今（29）日於當地時間清晨5點58分對日本發射導彈，飛越日本領空後墜入太平洋，造成日本前所未有地大緊張，東北亞緊張局勢瞬間升溫。而南韓情報部門認為，北韓領導人金正恩在這個月的動作異常頻繁，加上情資指出核子試驗場已完成準備，可能將進行第六次核子試驗。

綜合外媒報導，自由韓國黨的議員李完永昨日在南韓情報機構「大韓民國國家情報院（NIS）」的會議中表示，「近期北韓領導人金正恩動作頻繁，可以視為是在測試美國的底線，也間接向各國展示其彈道飛彈（ICBM）的威脅性。」

而NIS也指出，金正恩在7月到8月這兩個月間，總共有14次的公開活動，雖然這只有往年同期時的一半，但可以看出他正聚精會神於飛彈相關的準備。7月4日與7月28日發射火星14型飛彈前，金正恩也不對外公開行程，這段期間應該是為了發射飛彈而做準備。

而共同民主黨的議員金炳基也於會中指出，位於北韓東北部豐溪里的核子試驗場中，2號與3號坑道已經完成了核子試驗的準備，而去年中斷挖掘作業的4號坑道，也於今年4月開始有了活動跡象，懷疑北韓可能已經完成了核子試驗的準備。