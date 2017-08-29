北韓導彈飛越日本 日美確認「有必要加強對北韓的壓力」

日本首相安倍晉三針對北韓今晨發射飛彈經過日本北海道上空的緊急事件，立即和美國川普總統電話會談，川普再度表示「美國100%站在日本的一邊」，雙方也同時再確認「有必要加強對北韓的壓力」。（本報合成，美聯社、彭博）

2017-08-29 09:50

〔駐日特派員張茂森／東京29日報導〕日本首相安倍晉三針對北韓今晨發射飛彈經過日本北海道上空的緊急事件，立即和美國川普總統電話會談，川普再度表示「美國100%站在日本的一邊」，雙方也同時再確認「有必要加強對北韓的壓力」。

安倍首相在對國內記者的談話中指出，北韓飛彈未經通告飛越日本上空是「過去未曾有的暴舉」，日本決對北韓提出最強烈的抗議。

日本內閣官房長官菅義偉在今晨的緊急記者會上，對北韓做最強烈的批判指出，此次北韓發射飛彈通過日本北海道上空落在襟牚岬東方1180公里的太平洋海上，是「對我國安全保障最重大威脅的行為」，對於太平洋地域航行的機、船安全也構成深刻安全威脅，日本政府今後的對應，除進一步對此事件加以精密分析，以防止可能的意外狀況發生，他同時呼籲日本國民冷靜對應。

日本防衛相小野寺五典指出，北韓此次發射的是屬於中距離的飛彈，可能是今年5月14日發射的「火星12號」新型中距離彈道飛彈。

北韓今晨發射飛彈通過日本北海道上空，據日媒報導，飛彈發射時間是上午5點58分，6點6分通過北海道上空，6點12分可能分裂3塊掉落在襟牚岬東方1180公里處太平洋海上；日本水產廳說，6點1分的時候，日本各地方自治全部接獲全面警戒海上安全的通報，這次的北韓飛彈發射後，到目前日本國內並未任何被害的報告，北海道當地也恢復原來的平靜狀況。

日本政府今天上午接獲北韓飛射飛彈的同時，曾立即啟動「J-Alert」全國瞬間警報系統，向北海道、東北、北關東等12個道縣的617市町村發送2次北韓飛彈通過日本上空的相關訊息。這是日本第三次啟動「J-Alert」全國瞬間警報系統，過去兩次分別是2012年12月、2016年2月。（11：30更新）