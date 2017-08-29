北韓導彈穿越日本 南韓軍方分析射彈意圖

南韓聯合參謀本部分析，北韓此次發射導彈可能是以「正常射角」發射，也有部分專家認為北韓是首次以「正常射角」發射中遠程導彈。（歐新社）

2017-08-29 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕北韓在當地時間今日上午5點58分從平壤順安一帶發射1枚導彈，飛越日本北海道上空，最後於日本東部海域墜海，整體飛行距離達到2700公里。南韓聯合參謀本部分析，北韓此次發射導彈可能是以「正常射角」發射，也有部分專家認為北韓是首次以「正常射角」發射中遠程導彈。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部指出，這枚導彈飛行約2700公里，最高飛行高度為550公里左右，若根據南韓軍方隊於導彈的劃分標準，這枚導彈屬於中遠程導彈。北韓先前常用高角度發射中遠程導彈，但分析此次飛行距離和最高高度等數據之後，北韓很有可能以30至45度的正常射角發射導彈。另外，有部分專家認為北韓是首次以「正常射角」發射中遠程導彈，意在測試導彈重返大氣層技術。

不過此次北韓射彈是首次飛越日本上空，導彈最後裂成3塊，於日本東部海域墜海；而上次北韓有飛行物體飛越日本上空時，是北韓在1998用於發射人造衛星的火箭，北韓聲稱火箭曾穿越日本上空。

針對北韓意圖，有觀點認為，北韓先前聲稱考慮瞄準關島發射導彈，有觀點認為，北韓可能透過此次試射向國際展示打擊關島的能力，另有分析指出，北韓接連射彈是在抗議聯合國安理會的高強度制裁和國際社會的施壓，同時也針對韓美聯合進行「乙支自由衛士」軍演而來。