緊張​​！北韓導彈飛越日本 日元、黃金應聲大漲

北韓飛彈飛越日本領空，日元隨即大漲。（法新社）

2017-08-29 09:05

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今天（29日）清晨再度發射導彈，並飛越日本領空，引起日本高度緊張。受此事影響，日元和黃金應聲大漲。

綜合外媒報導，北韓發射飛彈傳出後，美元兌日元急跌約100點，跌破109關口，刷新8月18日以來新低至108.32；現貨黃金也急升逾10美元，突破1320美元關口至1322.33美元/盎司。另外恐慌指數「VIX」也急遽飆升。

美股收盤大致持平，道瓊工業指數下挫0.02%，收在21808.40點；標準普爾500指數上漲0.05%，收在2444.24點。法人表示，台股已連續5個交易日量能維持在千億以上，不過需觀察北韓發射飛彈變數，短線台股高檔震盪整理。

日本首相安倍晉三第一時間發表談話，北韓發射的導彈飛越日本上空，這是前所未有的威脅，日本將會採取所有措施保護日本人民的安全。日本官房長官菅義偉也強調，日本政府抗議北韓違反聯合國安理會決議的行為，並會與美國和南韓合作，加強相關情報收集工作。

北韓導彈飛越日本時，日本自衛隊並未試圖將其射下，導彈最後裂成3片後掉入北海道外海，日本政府當下也緊急用J-Alert警告系統，建議附近地區的民眾採取預防措施。美國國防部也證實，北韓今天上午發射了導彈飛越了日本，不過沒有對美國造成威脅。