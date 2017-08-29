北韓射彈飛越日本北海道 飛行距離約2700公里

北韓在當地時間凌晨5時58分左右，從平壤發射一枚導彈，飛行越過日本北海道上空，墜入日本東部海域，導彈飛行總長約2700公里。（歐新社資料照）

2017-08-29 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕北韓在當地時間凌晨5時58分（台灣時間4時58分）左右，從平壤順安一帶發射1枚導彈，飛行越過日本北海道上空，導彈分裂成3塊，墜入日本東部海域，導彈飛行總長約2700公里。日本和南韓表示，朝鮮半島的緊張局勢急劇升級，2國都已針對此次北韓射彈威脅召開國家安全會議。

綜合媒體報導，北韓在清晨發射1枚導彈，從平壤順安附近向朝鮮半島東海發射，最後落入日本北海道襟裳岬以東約1180公里的太平洋中，導彈發射全長約2700公里，最高高度550公里。南韓聯合參謀本部表示，韓軍正在與美軍分析此導彈的型號。

日本政府透過媒體及國家即時預警系統，緊急通知民眾北韓再度發射1枚導彈，有可能落入日本領海或本土，希望北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、長野等地民眾做好避難準備。

日本首相安倍晉三表示，將盡最大的努力，堅決保護日本人民的生命安全。日本內閣官房長官菅義偉說，導彈發射構成了「嚴重且前所未有的威脅」，對亞洲太平洋地區的和平與安全構成威脅。