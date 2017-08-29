哈維恐回頭 休士頓搶救災民與時間拔河

2017-08-29 03:28

〔中央社〕颶風哈維（Harvey ）重創休士頓，救援單位今天緊急動員船艇、卡車、直升機等，要趕在哈維這個怪獸級暴風又回轉休士頓前，搶救各處因洪水淹沒街道而孤立待救的民眾。

紐約時報（The New York Times）報導，隨破紀錄的洪水摧毀德州東南部多處地方，恐有超過45萬人需聯邦政府援助災後重建。

美聯社報導，官員表示，自哈維撲向休士頓後，911系統已收到及處理7.5萬通求救電話。

法新社報導，休士頓市長特納（Sylvester Turner ）表示，已有超過2000人被帶至休士頓各地緊急開設的避難所，許多人都渾身濕透，還有更多災民將陸續抵達。儘管911緊急求助電話已被打爆，但市府官員敦促居民保持在線上，要信任救援人員必定會來救他們。

特納說：「災民需要衣物，千真萬確，他們都是濕漉漉地被帶至避難所，有孩童、嬰兒、年長者，他們需要各種東西，衣物、食物、藥品等。」

休士頓消防局長潘尼亞（Samuel Pena）促請待救援民眾保持耐心，允諾「我們很清楚有很多人仍在外處於危難狀態，我們會盡其所能把每個人都救到。」

目前已至少3人證實死於風災，傷亡人數預料會攀升，且更嚴重的災情恐還在後頭：哈維颶風又調回頭並開始滯留打轉，恐會在30日挾帶更多雨量重新登陸。

聯邦緊急事故管理總署（FEMA）署長朗恩（Brock Long）表示，為這些家園被淹掉的災民尋找避難所，是他接下來的優先要務。

朗恩說：「這是個標誌性的事件，我們從未見過這種狀況，連作夢都料想不到。」

美國國家氣象局（NWS）指出，從6月1日到8月27日，休士頓的雨量計達1170毫米，將近3個月內承受近一年的雨量。朗恩表示，勢必要花數年才能從哈維風災中復原。