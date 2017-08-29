中印撤軍結束對峙 金磚峰會料順利登場

2017-08-29 01:20

〔中央社〕印度今天表示，已經與中國達成諒解，結束在喜馬拉雅山區引發主權爭端戰略要地持續數月的軍事對峙局面，兩國部隊雙雙撤離。緊張關係趨緩將有助金磚五國峰會順利在廈門舉行。

印度外交部表示，與北京舉行會談後，已就這項緊張對峙局面達成「諒解」。引發爭議的洞朗地區鄰近印度邊界，中國與不丹都宣稱擁有主權，印度並未主張洞朗的主權，但與鄰國不丹聯盟關係密切，並將不丹視為與北方強鄰中國間的緩衝。

中國外交部只表示，印度部隊正在撤離。但印度稍後表明，兩國都撤離了邊防部隊。

印度外交部的聲明說：「我們今天稍早宣布，經過外交溝通後，中國與印度在對峙地區的邊防人員正迅速撤離。」

雙方在洞朗高原的對峙始於6月16日，引發部分分析家形容是中印數十年來最嚴重的危機。

中國一再表示，印度必須先撤離部隊，雙方才能進行適當談判。印度則主張雙方都應撤軍。

這次邊界爭端起因中國軍隊6月間開始修路到洞朗地區，印度出兵阻止這項工程，導致北京指控印方侵入中國領土。

布魯金斯學會印度中心（Brookings India）外交政策專家賈山卡（Dhruva Jaishankar）表示，印度堅拒退讓後已經達到目的，使得中國在引起爭議的修路計畫上讓步。

他告訴法新社：「中國將聚焦於印度已經撤軍的事實。但這個議題最終關鍵是這條路是否建得成，而如今看來是建不成了。」

印度政治評論家古普塔（Shekhar Gupta）表示，中印兩國若為這一小塊土地開戰，對雙方風險都太大。

中國、印度、俄羅斯、巴西和南非等金磚五國（BRICS）即將於9月3日在廈門舉行高峰會，今天作此宣布後，印度總理莫迪（Narendra Modi）可望出席會議，與中國國家主席習近平會面。

中國復旦大學南亞研究中心副主任林民旺是位印度專家，他表示，雙方緊張關係趨緩將確保金磚五國峰會順利進行。

他表示：「雙方應該都很欣慰。莫迪也很高興。他們可以順利而自然地舉行會談。如果僵局仍然持續，他們怎麼能會面？」