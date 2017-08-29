中國國歌法罰則 建議適用於香港、澳門

2017-08-29 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國人民代表大會常務委員會正審議《國歌法》草案，法令中禁止中國人民在公共場合惡意修改國歌歌詞、侮辱國歌，還可依法追究刑責，並建議在草案通過後，法令適用於香港、澳門特區。香港時事評論員劉銳紹對此表示，中國中央想透過法律把黨和國家綁在一起，但他認為，這種類似文革式的意識形態控制，只會令港人反彈更大，適得其反。

《香港電台》報導，劉銳紹認為，單靠加強愛國教育，是無法改變香港人、特別是年輕人對國家的觀念，但透過立法能加強控制民眾行為，提高對國家的尊重。而加入刑事追究權，也可增加中國中央的威權形象。

劉銳紹說，中國中央想藉此改善中國與香港社會凝聚力不足的問題，不過他認為這只會適得其反。

另一方面，根據《澳門電台》報導，2名分別為73歲和68歲的兄妹，因為涉嫌在網上發佈不實消息，像是「政府全面封鎖消息」、「在筷子基停車場發現5具遺體」等，因此被澳門警方以「觸犯侵犯行使公共當局權力之法人罪」逮捕，移送檢察院處理。

雖然報導中並未提及不實消息發布的時間點，由於日前澳門受到颱風侵襲，一時災情慘重、消息混亂，當局也加強言論管控，對網路上的不實消息一一澄清，外界相信上述事件是近日颱風襲擊澳門時發生。