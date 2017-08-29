圖輯》休士頓大淹水 路易斯安那州進入緊急狀態

熱帶風暴哈維（Harvey）挾帶豪雨強襲美國，休士頓各地淹水嚴重。（法新社）

2017-08-29 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕熱帶風暴哈維（Harvey）挾帶豪雨強襲美國，造成美國第4大城休士頓和周遭地區嚴重洪患，各地嚴重淹水，當局估計有45萬人會尋求災害協助，目前休士頓地區已傳出5人死亡。

外媒報導，4級颶風哈維25日深夜登陸後減弱為熱帶風暴，滯留德州降下豪雨，這場天災重創個各業，包括能源產業，美國聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency）署長朗恩（William Long）表示，「這對德州而言是一次歷史性事件。德州從未發生過這樣的事情。」他說，FEMA將花費數年協助當地重建。

另外，美國總統川普（Donald Trump）週一也宣布，南部的路易斯安那州進入緊急狀態。路易斯安那州部分地區正遭熱帶風暴哈維挾帶的豪雨侵襲。

美國第4大城休士頓和周遭地區嚴重洪患，各地嚴重淹水。（美聯社）

美國第4大城休士頓和周遭地區嚴重洪患，各地嚴重淹水。（路透）

休士頓淹水嚴重。（歐新社）

休士頓淹水嚴重。（法新社）

休士頓淹水嚴重。（法新社）

休士頓淹水嚴重。（美聯社）

休士頓淹水嚴重。（路透）

休士頓淹水嚴重。（歐新社）

當局估計有45萬人會尋求災害協助。（法新社）

當局估計有45萬人會尋求災害協助。（法新社）

美國聯邦緊急事故管理總署署長朗恩（William Long）表示，「這對德州而言是一次歷史性事件。德州從未發生過這樣的事情。」（路透）