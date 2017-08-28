二戰後德國最大濫殺案 男護理師殺至少90人

赫格爾犯下至少90起謀殺案。（美聯社）

2017-08-28 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕德國1名40歲的男護理師赫格爾（Niels Hoegel）因使用藥物殺害2名病患，在2015年被判處無期徒刑。不過德國警方今天表示，發現赫格爾另外犯下數十起謀殺案的證據，被害人數增加至90人，加上無法證實的案件，整起事件的被害人數恐怕遠超乎想像。據信這是第二次世界大戰後，德國最嚴重的濫殺案。

綜合媒體報導，德國警方表示，經過調查人員開挖墳墓分析更多屍體後，得到了赫格爾另外犯下數十起謀殺案的證據。赫格爾會先對病患注射可導致心臟或血液循環衰竭的藥劑，然後再救活他們。赫格爾在法庭上表示，把病患「救活」，會令他感到滿足，他喜歡「拯救」他人性命的感覺，但如果患者死亡，則會令他感到極度悲痛。

調查人員施密特（Arne Schmidt）表示，赫格爾以重症患者作為他隨機殺人的目標，而總死亡人數「在德意志共和國史上相當罕見」。施密特表示，有證據的謀殺案至少就有90起，還有更多可疑的案例可能永遠無法被證實，因為如果被害者的屍體被火化就難以收集到證據。對於這樣的結果，施密特表示自己「無言以對」。目前警方正在調查赫格爾待過的兩間醫院職員的刑事責任。