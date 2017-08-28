走太慢？ 戰鬥民族駕駛下車「拖」老人過馬路

圖中紅圈中可見一名老人正在被拖行。（圖截取自Youtube_Александр Григорьев）

2017-08-28 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕提到「日行一善」，許多人都會想到「扶老人過馬路」。日前，俄羅斯的行車記錄器拍下了一位駕駛將行動不便的老人「拖」過馬路的畫面，是不是能贊同這樣行為，也引發網友熱議。

行車記錄器畫面顯示，1位穿著黑衣拄著拐杖的老人，正慢慢的走在班馬線上，來往的車輛生怕撞到他，4線道因此停下了3線。1位穿著淺色上衣的駕駛下了車，跨步上前就將老人往路邊拖，老人臉部朝上，除了遭駕駛抓著的右手外，全身都在地上拖行，拐杖也遺落在地上。路過的民眾將拐杖交給已站起來的老人，讓車流恢復通暢，畫面中的一角可見，拖人的駕駛正忙著把老人的衣服整理好，

根據俄羅斯媒體《Tyumen times》報導，在現場的目擊者指出，拖人的駕駛喝的爛醉，沒有辦法忍受老人走路的速度，所以才會上去將老人拖到路邊。網友在影片下方的評論區戰成一團，有人表示行人走太慢會影響趕時間的人，也有人表示「比起坐在椅子上不為所動，幫助老人過馬路是真正的英雄」。網友在看過影片後大都能認同「駕駛是出於好意」，不過日行一善的方式就有待商榷了。