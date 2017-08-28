中印都從洞朗撤軍? 中國宣稱:邊防部隊不撤 但調整部署

2017-08-28 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部今（28日）下午舉行記者會，印度外交部率先聲名，兩國正從洞朗地區撤軍，針對此事引起現場媒體追問，中國外交部發言人華春瑩指出，「中國邊防部隊繼續在洞朗地區巡邏駐守」，但「鑑於現場情況已出現變化，中方將根據現地情況作出必要調整和部署。」

據《中央社》報導，針對中印兩國邊界引發的衝突，印度外交部表示，「印中兩國軍隊正從洞朗地區撤軍」，此事在中國外交部今日下午14點30分舉行例行記者會，引發現場媒體提問焦點。

針對此事，媒體頻頻追問中國「妳剛才並未提到中方撤離，只提到印方軍隊的撤離，妳如何解釋」、「印度方面指雙方是相互脫離接觸，中方是否同意這種說法？」等問題。

中國外交部發言人華春瑩表示，「中方現場人員對此進行了確認。中方將繼續按照歷史界約規定行使主權權利，維護領土主權。」、「中國邊防部隊繼續在洞朗地區巡邏駐守」、「鑑於現場情況已出現變化，中方將根據現地情況作出必要調整和部署。」。

中國國防部稍晚也指出，「印方已將越界人員和設備全部撤回到邊界印方一側，中方現場人員對此進行了確認，中國軍隊將保持高度戒備，堅定捍衛國家領土主權。」，並提醒印度「汲取教訓，確實遵守歷史界約和國際法基本原則，與中方相向而行，共同維護邊境地區和平安寧，推動兩國兩軍關係健康發展。」