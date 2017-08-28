性侵女信徒被判20年監禁 印度神棍痛哭求饒

印度一名號稱有6000萬信徒的教派領袖辛赫涉嫌性侵2名女性，25日罪名成立後，法院在今（28）日宣布判處20年監禁。（法新社）

2017-08-28 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名被支持者譽為「神人」的教派領袖辛赫（Gurmeet Ram Rahim Singh）涉嫌性侵2名女性，25日罪名成立後，法院在今（28）日判處20年監禁。印媒指出，辛赫當庭痛哭求饒，要求法官寬恕赦免罪刑，但法官毅然拒絕。

綜合外媒報導，辛赫在2002年被指在組織總部性侵2名女信徒，經過多年訴訟，昌迪加爾的法院在上週五裁定罪名成立。印度中央調查局（CBI）發言人說，辛赫遭判刑10年加10年，總計20年監禁。辛赫的律師潘斯（A.K. Panth）說，他的委託人是無辜的，將會上訴。

受害人律師貝恩斯（Utsav Singh Bains）說，他會尋求法院加重判決，也將要求印度當局調查另外數十件虐待案。他告訴《法新社》，「我們會馬上提出2個訴求，一個是加重刑罰，另一個是進一步調查案件。我們相信還有至少48名受害者被性虐待，並可能遭殺害，或是因太害怕而不敢出來作證對抗辛赫。」

認為辛赫無罪的支持者在上週五引發暴動，造成至少38人死亡，超過200人受傷。為防衝突再次發生，當局今日於法庭所在的哈里亞納邦（Haryana）和隔壁的旁遮普邦（Punjab）部署約千名軍警、切斷該區網路，並下令對示威者格殺勿論。

辛赫稱其領導的「真業之家（Dera Sacha Sauda）」是一個非營利的社會福利和性靈組織，號稱全球有6000萬信徒，曾拍攝電影、MV，辛赫也曾打扮成印度教的神祇，招來印度教領袖不滿，還被爆要求400名男信徒切除生殖器。