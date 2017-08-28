德媒譏川普為希特勒 雜誌封面惹議！

德國雜誌《亮點》最新一期封面是美國總統披著美國國旗行納粹禮，引起不少爭議。（圖擷取自stern官方臉書專頁）

2017-08-28 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕德國知名雜誌《亮點》（stern），於官方臉書專頁貼出最新一期雜誌的封面，只見封面人物川普身披美國國旗行「納粹禮」，此合成照一曝光，引起不小的討論。

綜合外媒報導，美國總統因為未對維州「白人至上」暴動加以譴責，前陣子又特赦歧視拉美裔的亞利桑那州前警長阿帕歐（Joe Arpaio），被各界譏為是「助長種族歧視歪風」的人。而德國最大的新聞雜誌《亮點》當然也不放過川普，將川普合成為披上美國國旗，舉起右手且手心朝下，好似在行「納粹禮」的照片，並放上最新一期雜誌封面，且封面標題命名為「他的奮鬥」（SEIN KAMPF，德文），和二戰納粹元首希特勒於1925年出版的自傳「我的奮鬥」相似。

《亮點》總編輯表示，川普在處理維州這起種族暴力事件，沒有馬上給予回應與譴責，這是錯誤示範，雜誌社還在標題再下個小標：「新納粹、3K黨和種族主義，川普如何煽動美國的仇恨」（Neonazis，Ku-Klux-Klan，Rassismus：Wie Donald Trump

den Hass in Amerika schurt，德文），他們想藉由這樣的方式反對川普。封面照片一傳出，馬上引起討論，有人讚賞，也有人認為做為德國新聞雜誌龍頭，不應該用這種極端的手法去批評政客。