兩軍對峙近三個月 中印協議撤兵洞朗

印度外交部今宣布，印度與中國雙方達成決議撤軍洞朗，此消息也獲得中國外交部證實，中印長達2個多月的軍事對峙告一段落。（法新社）

2017-08-28 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕今年6月中國與印度在兩國邊界的洞朗地區（印度稱為都克蘭）爆發爭議，雙方迅速陳兵邊境，局勢一觸即發，印度外交部今（28日）宣布，印度與中國雙方達成決議撤軍洞朗，此消息也獲得中國外交部的證實，長達2個多月的軍事對峙告一段落。

綜合印度媒體報導，印度外交部表示，印度和中國達成「撤離諒解」協議，雙方同意迅速在洞朗地區撤軍，印度外交部在一份簡短的聲明中表示，兩國在這段時間內仍保持著「外交交流」，彼此交換意見，透過外交通信，印度表達了己方的觀點與關切之意，在這基礎上，雙方同意即刻起迅速撤離邊界的部隊。

據中國媒體報導，中國外交部證實，今（28日）下午2點30分，印方將越界人員和設備全部撤回邊界印方一側，中國強調未來仍會持續在洞朗地區維護領土主權。

今年6月18日，印度為了防止中國持續擴張，印度增派3千名軍隊進駐洞朗地區，中國方面也派出一隊96A型中國坦克在當地進行砲擊測試。這是自1962年中印邊界戰爭以來最嚴重的一次軍事對峙。

中國與印度的軍隊在洞朗地區邊界的緊張情勢逾2個月，途中曾爆發雙方軍人互丟石塊、以鐵棒大打出手的衝突，造成雙方皆有損傷；8月21日印度內政部長辛赫（Rajnath Singh）就透露，相信印度和中國在邊界對峙的局面會很快就能結束，也希望印度與中國的關係是和平而非對抗。

綜合外媒報導，為了阻止中國軍隊進入洞朗地區，傳出印度已派出3千名軍隊進駐當地，並處於作戰的待命狀態，中國方面也不惶多讓，派出一隊96A型中國坦克在當地進行砲擊測試，有印度媒體聲稱，這次的中印對峙已成為1962年邊界戰爭以來最嚴重的一次。