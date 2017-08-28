日本臍帶血公司倒閉 轉賣庫存非法替中國人美容

日本一間民間臍帶血公司倒閉後，庫存檢體遭前股東賣給醫院進行非法手術。圖為示意圖。（法新社）

2017-08-28 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本茨城縣一間民間臍帶血庫於2009年倒閉後，前股東透過中間人賣出庫存，但購買的診所及醫生等機構都未依法申報就進行細胞移植。聯合搜查總部已於27日，依涉嫌違反《再生醫療安全性確保法》，逮捕共6名相關人士到案。

綜合日媒報導，根據聯合搜查總部表示，2009年破產的民間臍帶血公司內仍存有上千份檢體，曾是臍帶血銀行股東的52歲嫌犯篠崎庸雄，在2010年設立「Bi‧Bi（暫譯，ビー・ビー）」販售公司，並透過一般社團法人「臍帶血協會」的60歲理事、嫌犯坪秀祐等人的介紹，賣出共計300份至400份臍帶血檢體給東京、大阪等地的診所。

因臍帶血涉及有效性及高報酬等議題，2014年日本《再生醫療安全性確保法》施行後，規定全國醫療機構必須於2015年11月以後，移植他人的細胞時，要向國家提出治療計劃。

調查顯示，接受這些臍帶血治療的患者遍及約30都道府縣，其中3成是以中國人為主的外國人士。據了解，移植費用為1次約300萬至400萬日圓（約合新台幣84萬至112萬元），「Bi‧Bi」能從中抽取3至5成的費用。警方懷疑涉案醫院高層似乎曾以臍帶血有美容效果作招徠，在中國招攬病人，目前正詳細調查中。