困獸之鬥！ 菲律賓恐怖分子派「娃娃兵」上戰場

近日馬尼拉一名婦女Rowhanisa Abdul Jabar在臉書上看到「馬巫德集團」娃娃兵的照片，發現其中一人酷似她的兒子。（圖擷自Rowhanisa Abdul Jabar的FB）

2017-08-28 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓南部馬拉韋市（Marawi）的反恐戰事自5月23日開打迄今，已有700多人遇難，其中包括597名恐怖分子，130名士兵，45名平民。然而接近戰爭的尾聲，恐怖分子竟然出動所有「娃娃兵」做困獸之鬥，政府軍表示士兵們對「娃娃兵」懷有同情心，但是如果「娃娃兵」訴諸暴力行動，士兵們不得已會對他們開槍。

《INQUIRER》報導，軍方公共關係處處長阿雷巴洛（Edgard Arevalo）今天表示，據前線回報，原本負責後勤的未成年馬巫德（Maute）分子，已被分發槍枝，參與前線的實際戰鬥。近日馬尼拉一名婦女Rowhanisa Abdul Jabar在臉書上看到「馬巫德集團」娃娃兵的照片，發現其中一人酷似她的兒子。婦女對媒體表示7年前的時候兒子3歲，他在馬尼拉市被家裡的傭人拐走，疑似成為馬巫德（Maute）分子的一份子！阿雷巴洛正在查證兒童身分。

今年7月，菲律賓軍方在馬拉韋市逮捕一名「娃娃兵」，他供稱，7年前就被吸收，接受戰鬥訓練，每個月可領到1萬5000披索（約新台幣8878元）的薪水。阿雷巴洛稱，馬巫德（Maute）分子困守在500平方公尺的範圍內，殘餘的50至60名馬巫德極端分子正作困獸之鬥，但他們之中有半數是娃娃兵，此外還握有多名人質，使軍方在戰鬥時受到牽制。

據信，菲國恐怖組織「馬巫德集團」已經效忠於伊斯蘭（IS）組織，5月底在「阿布沙伊夫」（Abu Sayyaf）組織的支援下，「馬巫德集團」更為強大，自5月23日馬拉韋市發動叛變以來，持續與政府軍頑抗。

阿雷巴洛稱，馬巫德分子困守在500平方公尺的範圍內，殘餘的50至60名馬巫德恐怖分子正在做困獸之鬥，然而他們之中有半數是娃娃兵，除了娃娃兵外還有多名人質在恐怖分子手裡，這迫使軍方在戰鬥時有所羈絆。