好假！強國餐廳製造假象 排隊人潮竟全是臨演...

中國店家愛用臨演充當排隊人潮製造假象。（中央社）

2017-08-28 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕什麼都能假！許多人上餐廳吃飯怕踩地雷，常選擇人潮較多的店家，最近傳出中國許多餐廳的排隊人潮是由「臨演」佯裝，贏造出人氣店家的假象，許多網友得知後直呼超傻眼。

綜合中媒報導，最近中國出現不少「網紅店」，有店家為了吸引顧客，竟雇用臨演充當排隊人龍，這些店家在1、2天內從沒沒無聞轉變成門庭若市，連許多中國記者都大嘆「排隊的事，越來越讓人看不懂了。」

一名蛋糕業者胡成向《法制日報》坦言，他從國外學習糕點回國，但無奈被現實打臉，「大城市的蛋糕店太多了，不僅產品要好，行銷也要到位，所以決定雇人排隊充門面。」他解釋，上午10到晚上8點有30人來假裝排隊，讓店家保持在15人至20人的排隊規模，每人可拿人民幣100元（新台幣約460元）的酬勞。

餐飲業分析師朱丹蓬對此認為，僱人排隊在餐飲行業本來就是潛規則，「請人排隊屬於餐飲行業自己造勢的營銷手段。」不過有律師表示，此舉恐觸法，可能被提出警告、沒收違法所得、處以違法所得1倍以上10倍以下罰款。

中國許多行業常雇人排隊製造假象，據稱此歪風難以杜絕，已在美食、房屋、3C等產業可見到「排隊臨演」。