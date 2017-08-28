爆乳女孩做「最真的自己」 男友15分鐘接受「他」

美國洛杉磯性感女模艾斯特拉達（Eden Estrada）是一位變性者，她16歲便以「男模」的身分登上時尚雜誌《Vogue》，20歲開始接受變性治療，21歲時圓了自己的「女人夢」，以全新的面貌在模特兒界繼續發展。（圖擷自Eden Estrada的IG）

2017-08-28 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯性感女模艾斯特拉達（Eden Estrada）是一位變性者，她16歲便以「男模」的身分登上時尚雜誌《Vogue》，20歲開始接受變性治療，21歲時圓了自己的「女人夢」，以全新的面貌在模特兒界繼續發展。她透露，與交往一年多的男友第二次約會時就表示了自己的「生理性別」。

綜合外媒報導，艾斯特拉達（Eden Estrada）擁有一頭金黃的長髮、豐滿惹火的身材與標緻的五官。她回憶道「還沒有變性的時候當模特兒，感到怪怪的，因為我的身體仍未『圓滿』，現在我當模特兒感覺棒極了。」

成功變性的艾斯特拉達，她一年前在一家餐廳認識了男友，從此陷入熱烈。她透露自己在第二次約會時坦承自己的性別，男友麥克布萊（Malik McBride）在驚嚇了15分鐘後，還是接受了這一個事實，決意繼續跟她交往，「當時被告知時，大約有15分鐘的時間，我的反應都是『什麼』、『等等』、『哇』，但是我馬上就接受了這個事實，因為我知道我不可能遇到比她更好的女孩！」

艾斯特拉達生於一個傳統家庭，家人知道她變性後一開始非常震驚，但現在已經全心全意支持她的決定，她的母親表示，「我感覺很怪異，然而我也同時感到高興，因為我看到她開心的模樣」母親強調，女兒開心她也就開心了。

艾斯特拉也表示，這是她自己的身體、自己的生命，她不怕任何痛苦，明瞭這一切都會到來，「做女人是要付出代價的，我願意付出。」艾斯特拉補充，「我想想我一年前的生活，我真的很喜歡，感激不盡。而我只是想成為一個很好的榜樣，希望用YouTube頻道能改變某一些人的生活，如果我能做到這一點，你也可以做到。」