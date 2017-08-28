中國全運會開幕出包 奧運五環變四環

中國第13屆全國運動會在27日晚間在天津開幕，開幕儀式中現場展示象徵奧林匹克標誌的五環，卻只亮了四環，上演尷尬一幕。（圖擷取自中國新聞網）

2017-08-28 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北世大運正在如火如荼的進行當中，而中國第13屆全國運動會也在27日晚間在天津開幕，開幕儀式中現場展示象徵奧林匹克標誌的五環，卻只亮了四環，上演尷尬一幕，讓網友笑說「這是在幫奧迪打廣告嗎？」

綜合媒體報導，本屆中國全運會明顯借鑒了上屆索契冬奧會，採用3D全息投影技術，以天津之眼摩天輪為原型的五環前四環按照計畫亮起，但最後一環卻沒能亮起，讓五環變成了「四環」。

開幕式總監陳宏指出，因為一直下雨，導致開關短路。開幕式總導演孟可說，五環少一環是非常大的遺憾，「掛一漏萬，留下遺憾。」兩人最後在記者會上向觀眾鞠躬致歉。

中國網友表示，「奧迪最大贏家」、「設計沒考慮防水？不可思議！」、「火車相撞怪打雷，五環變四環怪下雨」、「丟人現眼」、「沒有備用方案？」、「有點尷尬啊」、「奧迪很開心」、「全運會搞什麼五環啊，純粹莫名其妙」、「我以為是故意的，然後最後會有個天津之眼」。但也有人認為，「這有什麼尷尬」、「現場那麼大雨，情有可原」、「沒事沒事」、「沒啥好道歉的」、「可以理解，畢竟是運動會開幕式，不是戰場」。