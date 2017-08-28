大放厥詞！金正恩：拿下首爾、平定南韓！

最近討論度極高的北韓領導人金正恩，又語出驚人，他在參觀特種部隊的演習後大放厥詞「一舉拿下首爾，平定南韓」，這個訊息今天被放在南韓「朝鮮日報」的第3版！（南韓朝鮮日報）

2017-08-28 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕北韓最高領導人同時兼任北韓勞動黨委員長的金正恩，其在參觀特種部隊模擬攻占南韓白翎島和延坪島的演習後，表示「人民軍隊應該想著一舉拿下首爾，平定南半部（南韓）。」

綜合外媒報導，最近討論度極高的北韓領導人金正恩，又語出驚人，他在參觀特種部隊的演習後大放厥詞「一舉拿下首爾，平定南韓」，這個訊息今天被放在南韓「朝鮮日報」的第3版！「朝鮮日報」中也引用北韓媒體訊息，指出「此次搶灘登陸演習是為了確定占領白翎島和延坪島作戰計畫的現實性而進行的」、「繼強大的飛行隊和砲兵火力打擊之後，在水面、水中、空中進行滲透的戰鬥員們襲擊並摧毀了目標物」、「盤踞在白翎島和延坪島的傀儡（指南韓）第6海兵（海軍陸戰隊）旅團本部、延坪島嶼防禦部隊本部以及敵軍目標物瞬間陷入了火海。」

金正恩還表示：「（人民軍的）基本革命任務是好好訓練，早日完成統一祖國的戰鬥準備。」他對自己的軍隊抱持極大的信心，認為氣勢如虹的將士們絕對可以為北韓奪得勝利。

北韓媒體並透露，當天的演訓是為了慶祝「先軍節」（8月25日）57週年。「先軍節」是紀念前北韓領導人金正日開啟「先軍（軍隊優先於黨）政治」的北韓國家慶典日。近期9月9日是北韓民主主義人民共和國節日，北韓當局可能會再度挑釁，做出不明智之舉。為什麼這麼說？因為這件事是有前例可循的，去年的9月9日，正是北韓進行的第5次核子試驗！