日安保學者：引進神盾系統須注意俄國反制

日本國際安全保障學者鶴岡路人以南韓配備「薩德」（THAAD）反飛彈系統而遭致中國強烈反制為例指出，日本即將佈署陸上神盾系統（AEGIS ASHORE），「必須特別注意俄羅斯會有什樣的反彈」。（路透社）

2017-08-28 10:59

〔駐日特派員張茂森／東京28日報導〕日本國際安全保障學者鶴岡路人以南韓配備「薩德」（THAAD）反飛彈系統而遭致中國強烈反制為例指出，日本即將佈署陸上神盾系統（AEGIS ASHORE），「必須特別注意俄羅斯會有什樣的反彈」。

日本「朝日新聞」今天報導，日本防衛省為對抗北韓的導彈，決定向美國購進兩組陸上神盾攔截飛彈系統，此一新型反飛彈系統實現之後，日本將成為美國以外的第二個保有國。

美國目前正在積極的向北大西洋條約組織（NATO）的加盟國推銷這一型反飛彈系統，2016年已在羅馬尼亞境內運用，預定在2018年也在波蘭設置，這一連串的動作已經引起俄羅斯的強烈反制，俄國以「削弱俄國核抑制力」的理由，已在波羅的海沿岸加強飛彈的佈署用以對抗。

陸上神盾系統（AEGIS ASHORE）的費用大約為800億日圓，每一組的操作人員約為100人，日本全國的飛彈防衛必須要有兩組的配備，引進此一反飛彈系統已為日本的既定政策。

日本今後佈署陸上神盾反飛彈系統，會對北東亞產生多少影響，目前仍然無法預測，對此，精通歐洲政治的國際安全保障學者鶴岡路人指出，南韓因薩德的佈署而引起中國的激烈反應，將來日本佈署陸上神盾系統之後，日本必須特別警戒的是「俄國會有多少反應」。