馬侃號10名失蹤者全尋獲 美海軍2個月折損17名船員

此次的碰撞事故衝擊了「馬侃號」的船體，海水從破損的艦體湧入，淹沒了船員艙、機械艙和通訊室，造成10名船員罹難。（美聯社）

2017-08-28 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍神盾驅逐艦「馬侃號」（USS John S. McCain，DDG-56）21日與化學燃油商船「Alnic MC」相撞，造成馬侃號上5人受傷，還有10名船員失蹤，經過連日搜索，這10名失蹤者的遺體都已經尋獲。

根據《美聯社》報導，美國海軍今表示，潛水員已經找到了「馬侃號」撞船事故中，所有10名失蹤士兵的遺體，此次的碰撞事故衝擊了「馬侃號」的船體，海水從破損的艦體湧入，淹沒了船員艙、機械艙和通訊室；美國海軍也公布了這些罹難士兵的身分，他們來自美國8個州，大多都是電子以及通訊工程師，除了一名39歲的工程師外，其餘罹難者都年僅20多歲。

這是美軍太平洋艦隊近年來人員死亡最多的一次事故，連同6月17日，同級驅逐艦「費茲傑羅號」（USS Fitzgerald，DDG-62），與菲律賓籍貨輪相撞，造成美軍艦7死3傷的事件在內，第七艦隊在2個月中已有17名船員因艦艇相撞而不幸罹難。

總部設於日本橫須賀港的第七艦隊指揮官奧庫安中將（Joseph Aucoin）引咎下台，美國海軍也宣布美軍全球艦隊暫停行動，以徹查艦隊狀況。

美國海軍公布了這些罹難士兵的身分，他們大多都是電子以及通訊工程師。圖為「馬侃號」撞船事件中不幸罹難的船員之一。（美聯社）