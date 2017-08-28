IS再遭重大挫敗！反恐部隊攻下IS在伊最後要點

收復塔阿法，伊拉克士兵在城內高舉國旗慶祝勝利。（法新社）

2017-08-28 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克政府在當地時間27日宣布，收復了北部大城塔阿法（Tal Afar），這是伊斯蘭國（IS）在其境內的最後一個主要據點，伊斯蘭國在伊拉克境內盤據的地盤僅剩數個小城鎮，將伊拉克境內的伊斯蘭國勢力完全殲滅指日可待。

綜合外媒報導，伊拉克總理阿巴迪（Haider al-Abadi）在20日宣布打響塔阿法收復戰，政府軍與民兵組織3路圍攻塔阿法，突破IS在城鎮外圍的防線後，迅速推進至市區，僅僅只花了一週就將IS聖戰士給逐出塔阿法，伊拉克軍事媒體在臉書上表示：「感謝真主賜予我們勝利，已經100%解放（塔阿法）」。

收復塔阿法的進展遠比日前在摩蘇爾（Mosul）的9個月激戰還來得迅速，分析指出，伊拉克能在短短1週內取得巨大戰果，原因有三，一是塔阿法及周邊地區平民較少，能充分發揮火力優勢，空襲效果明顯；二是反恐部隊在摩蘇爾戰役中積累了大量巷戰經驗，戰鬥力大幅提升；三是多戰線發起攻勢，敵軍士氣崩潰，戰前約有2000名IS聖戰士負隅頑抗，但攻下塔阿法後僅發現200餘具屍體，顯示這些聖戰士早已潰逃出城。

塔阿法位於摩蘇爾以西約70公里，是連接伊拉克摩蘇爾和敘利亞拉卡的重要通道，在2014年陷落於伊斯蘭國的手中；伊拉克官員指出，收復塔阿法後，伊國組織就更難以在伊拉克和敘利亞之間運送兵力和軍火了。