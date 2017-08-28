颶風來襲叼「罐罐」自保 德州小狗成網紅！

一隻混種德國牧羊犬竟叼著整袋狗食在街上行走，其嘴巴似乎叼著什麼東西，仔細一看，那是用一整袋紅色包所裝的狗食，翹著尾巴走在潮濕的街道，孤獨的身影令人百感交集。（圖擷自Tiele Dockens臉書）

2017-08-28 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕「哈維」颶風豪雨肆虐，德州部分地區帶來嚴重災情，然而有民眾竟在街道上發現一隻小狗叼著整袋的狗食走在路上，網友稱這真狗真的是充分展現堅毅不拔的「德州精神」。

綜合媒體報導，「哈維」颱風過後，一隻混種德國牧羊犬竟叼著整袋狗食在街上行走，其嘴巴似乎叼著什麼東西，仔細一看，那是用一整袋紅色包所裝的狗食，翹著尾巴走在潮濕的街道，孤獨的身影令人百感交集。這個場景被網友達肯斯（Tiele Dockens）拍下，並發布在臉書「這隻小狗在德州辛頓（Sinton）街頭走著，還隨身帶著一整袋的狗糧，超好笑的」文末還有關鍵字加註「難民」（refugee），這篇文章短短兩天的時間，竟累積1.4萬個人按讚，3萬1435次的分享。

這隻狗的飼主是65歲的塞戈維亞（Salvador Segovia），他表示這隻狗名叫歐蒂斯（Otis），牠是5歲孫子卡特的（Carter）的寶貝愛狗。總是陪伴在患有癲癇與氣喘的卡特身旁，然而歐蒂斯在25日晚間跑走。塞戈維亞在26日下午接受訪問提到，26日早上發現小狗不見，立即四處尋找，「我拚命呼喊牠的名字，可是都找不到牠。」他說，除了找不到歐蒂斯，還發現一袋狗食也不見了，他透露，後來開車在社區裡尋找歐蒂斯時，一名鄰居告知有牠的身影，其叼著一袋狗食走在街道上。

達肯斯接受外媒訪問時，颶風過後，她開車出門去造訪其他親友時，無意間在路上看見這隻小狗！

網友表示，「聰明的狗狗」、「牠是想找人打開罐罐？」