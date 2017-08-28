休士頓主要機場取消所有商業航班

2017-08-28 02:28

〔中央社〕由於洪水淹沒對外連通的道路，美國休士頓喬治布希洲際機場今天取消所有商業航班，進一步隔絕了德克薩斯州第一大城休士頓的對外連繫。

法新社報導，作為美國飛往墨西哥門戶的喬治布希洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）在官網作出上述宣布。已經減弱為熱帶風暴的颶風哈維（Harvey）為休士頓地區帶來災難性洪水。

休士頓另一座機場霍比機場（Hobby Airport）「因跑道積水」，已在稍早停飛所有航班。