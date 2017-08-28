風暴挾豪雨休士頓成水城 大批民眾待救

2017-08-28 01:36

〔中央社〕熱帶風暴哈維挾豪雨侵襲美國南部的德州，今天在最大城市休士頓造成災難性大洪水，市內街道都成為洪水滾滾的河流，大批受困居民爬上屋頂待援，這次風災至少造成2死十餘傷。

「華盛頓郵報」（Washington Post）與法新社報導，救難人員疲於奔命，警告居民前往高地避難，或是爬到屋頂上而非躲在閣樓待援，好讓救難直升機能看到他們。據統計，受困在淹水房屋和汽車的民眾撥打的求救電話至今已超過2000通，約有上千人獲救脫困。

德州州長艾波特（Greg Abbott）表示，這場風暴已重創德州，造成數以十億美元計的損失。他說：「情況很糟，而且不斷惡化。」

艾波特表示，國民兵已徹夜出動救災，使用高底盤車輛協助淹水地區的救援行動。他又說，當局也出動船隻和直升機，在各地進行緊急救援。

美國總統川普深知前總統小布希（George W. Bush ）因為2005年對卡崔娜颶風（Hurricane Katrina）災情反應太慢而聲望受挫，強調他在馬里蘭州的大衛營（Camp David）度周末時一直密切關注救災工作。他表示，一旦走訪災區不會影響救災，他將立即造訪德州。

原本是4級颶風的哈維（Harvey）前天深夜登陸後，引發龍捲風，而且在德州東部和中部造成豪雨，至今已知至少有2人喪生，而且人數可能還會增加。

媒體報導，據警方表示，休士頓有一名女子的車子因大水受阻，她棄車逃命時溺斃。在哈維挾帶時速215公里強風登陸的地點羅克波鎮（Rockport），地方官員表示，有一個人因房屋失火喪命。

國家氣象局（NWS）表示，休士頓24小時內降雨量達到約600毫米，而由於這個自2005年以來侵襲美國的威力最強風暴仍停留在這個地區，部分地區的累積雨量有可能突破1000毫米，淹水情況料將惡化。

哈維的威力雖然隨著向前推進減弱，強風仍能吹垮屋頂，掀翻拖車型房屋，以及讓墨西哥灣沿岸地區的千千萬萬居民無電可用。德州是美國煉油業的頭號重鎮。

在有230萬人口的休士頓，街道變成急流，官員警告居民留在家裡。市政府救難機構發布通告說：「如果家中最高的樓層也有危險。那就爬到屋頂上。」

路透社報導，哈立斯郡（Harris County）警長龔薩雷茲（Ed Gonzalez）透過推特接收求援訊息，其中一位婦人貼文說：「我身邊有兩個小孩，洪水就快吞沒我們。」

休士頓兩大機場之一的霍比國際機場（Hobby International）宣布，「由於跑道積水」，所有起降航班都已取消。喬治．布希國際機場（George Bush International）也只能有限度運作。

聯邦緊急事故管理總署（FEMA）表示，這次風災對德州造成的衝擊將是前所未見，要恢復舊觀可能需要數年時間。

德州沿岸地區成長快速，1999年以來已有150萬人移居此地，為大量煉油廠及許多大型港口所在地。

當局表示，墨西哥灣地區22%原油生產昨天被迫停止，等於一天減產超過37萬5000桶原油。