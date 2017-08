進廠維修前 老貨船下錨後竟斷成2截

2017-08-27 23:58

〔即時新聞/綜合報導〕一艘掛著蒙古國國旗的老貨船,在土耳其外海斷成2截!所幸船上11人順利獲救。

綜合外媒報導,這艘老舊的乾貨貨船「Leonardo」,長114公尺,於1975年出廠,原本要前往土耳其伊斯坦堡的圖茲拉造船廠(Tuzla dockyard)維修。

但當貨船在伊斯坦堡齊尤斯(Kilyos)外海下錨後,船身開始變形,最後竟斷成了2截,一半逐漸下沉,另一半則被拖船帶到岸邊。

A 114-meter-long dry cargo ship broke in two pieces in the Black Sea off Istanbul's Kilyos coast https://t.co/HTAGNYbDAk pic.twitter.com/KIM6KAwfsI