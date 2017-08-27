進廠維修前 老貨船下錨後竟斷成2截

貨船在伊斯坦堡齊尤斯（Kilyos）外海斷成了2截。（圖取自《鏡報》）

2017-08-27 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕一艘掛著蒙古國國旗的老貨船，在土耳其外海斷成2截！所幸船上11人順利獲救。

綜合外媒報導，這艘老舊的乾貨貨船「Leonardo」，長114公尺，於1975年出廠，原本要前往土耳其伊斯坦堡的圖茲拉造船廠（Tuzla dockyard）維修。

但當貨船在伊斯坦堡齊尤斯（Kilyos）外海下錨後，船身開始變形，最後竟斷成了2截，一半逐漸下沉，另一半則被拖船帶到岸邊。

A 114-meter-long dry cargo ship broke in two pieces in the Black Sea off Istanbul's Kilyos coast https://t.co/HTAGNYbDAk pic.twitter.com/KIM6KAwfsI — DAILY SABAH （@DailySabah） 2017年8月27日

Kilyos'da yük gemisi ikiye bölündü pic.twitter.com/5lyI8N6j71 — A Haber （@tvahaber） 2017年8月27日

貨船在伊斯坦堡齊尤斯（Kilyos）外海斷成了2截。（圖取自《deniz haber》）

貨船在伊斯坦堡齊尤斯（Kilyos）外海下錨後，船身開始變形。（圖取自《deniz haber》）

老舊的乾貨貨船「Leonardo」，長114公尺，於1975年出廠。（圖取自《deniz haber》）