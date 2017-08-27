澳洲萬人上街頭 力挺同志愛侶步紅毯

2017-08-27 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲墨爾本26日有2萬多人上街頭力挺同志婚姻合法化，其中有許多同志愛侶頭戴奶油色花環，在上萬人的見證下步上紅毯，儘管目前他們的婚姻效力還不合法。

根據《CNN》報導，一名司儀在墨爾本為同志新人們主持集體婚禮，雖然同志婚姻在澳洲還未合法化，但這場婚禮已經得到上萬人的親眼見證與祝福。其中一對情侶，28歲的馬洪尼（Jane Mahoney）和26歲的藍尼（Josie Lennie）更是當眾開心熱吻，表情甜蜜幸福。

遊行群眾不斷高喊「婚姻等同人權」、「愛就是愛」等彩紅標語，並提及美國、紐西蘭、加拿大等國家都已通過同志婚姻法令，期望澳洲政府跟進。此次遊行包括學生、伴侶、孩童、政治人物、名流和主要倡議人士，在墨爾本市中心浩浩蕩蕩，因為遊行人數超出預期，澳洲當只好關閉有軌電車路線和附近街道。

澳洲將在數週後針對是否將同志婚姻合法化做全國性投票，支持和反對的聲浪都非常大。檢察總長德雷富斯（Mark Dreyfus）在墨爾本集會上表示，婚姻平權將使澳洲成為「更好的國家」。而墨爾本大主教哈特（Denis Hart）則持反對意見，他指出人權固然重要，但人類的責任也同等重要，人類必須對自身決定影響下一世代負起責任。